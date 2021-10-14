Синоптики предупредили о сильном ветре

В Краснодаре 14 октября ожидается до 20 °С. Днем будет облачно, без осадков. К вечеру столбик термометра опустится до 12 °С. Как обещает сервис «Яндекс.Погода», ветер будет дуть со скоростью 3,3 м/с с порывами до 6,9 м/с.

Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют по краю кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем 15-20 °С, ночью 9-14 °С.

В горах облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° °С, днем 12-17 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Временами дождь, на участке от Джубги до Магри ночью местами ливень, гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный 12-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Температура ночью 9-14 °С, днем 16-21 °С.

Также на Кубани в северной половине края сохраняется высокий уровень пожароопасности в 4 балла.