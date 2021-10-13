На набережной Новороссийска установят антивандальные качели

Краснодарский край

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В Новороссийске на Форумной площади установят крепкие световые качели

12 октября мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем инстаграме рассказал, что местные жители просили установить больше качелей на набережной. Власти прислушались и сейчас на Форумной площади идет монтаж четырех световых качелей. Также на набережной установят кольцевую скамью. 

В управлении ЖКХ администрации Новороссийска сообщили подробности проекта порталу «Кубанские новости». Стойки качелей выполнены из стальных труб и покрыты запеченной полимерной порошковой эмалью. Такое покрытие устойчиво к воздействию агрессивной окружающей среды. А само кольцо выполнено из стеклопластика.

Качелям установят LED-подсветку, которая будет включаться в вечернее время. Создатели обещают, что конструкция выдержит даже взрослых.

Юга.ру писали, что в Новороссийске обустроили пляж для людей с инвалидностью. 

Благоустройство Новороссийск

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