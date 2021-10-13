В Анапе снесли магазин и гостиницу
В центре Анапы 12 октября снесли несколько коммерческих построек
В Анапе 12 октября на пересечении улиц Крымской и Гребенской по решению суда приставы снесли коммерческие самострои — кофейню, магазин и гостиницу.
В пресс-службе мэрии города пояснили, что объекты были возведены незаконно, разрешения на их строительство у собственника не было.
Снести здания предприниматель должен был еще в декабре 2019 года, но выполнять решение суда он не стал. Кроме того, за неисполнение требования у собственника накопилась многомиллионная задолженность.
Как писали Юга.ру, в августе по поручению губернатора Кубани в Анапе снесли торговые ряды. Это сделали, чтобы вывести дождевую воду после наводнения.
11 октября, 13:31«Построят собор – и у Туапсе не станет набережной»
Местная жительница — о проекте, который не обсудили ни с кем