В Анапе снесли магазин и гостиницу

Краснодарский край

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В центре Анапы 12 октября снесли несколько коммерческих построек

В Анапе 12 октября на пересечении улиц Крымской и Гребенской по решению суда приставы снесли коммерческие самострои — кофейню, магазин и гостиницу. 

В пресс-службе мэрии города пояснили, что объекты были возведены незаконно, разрешения на их строительство у собственника не было.

Снести здания предприниматель должен был еще в декабре 2019 года, но выполнять решение суда он не стал. Кроме того, за неисполнение требования у собственника накопилась многомиллионная задолженность.

Как писали Юга.ру, в августе по поручению губернатора Кубани в Анапе снесли торговые ряды. Это сделали, чтобы вывести дождевую воду после наводнения.

Анапа Самострой Судебные приставы

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