В Анапе снесли магазин и гостиницу

В Анапе 12 октября на пересечении улиц Крымской и Гребенской по решению суда приставы снесли коммерческие самострои — кофейню, магазин и гостиницу.

В пресс-службе мэрии города пояснили, что объекты были возведены незаконно, разрешения на их строительство у собственника не было.

Снести здания предприниматель должен был еще в декабре 2019 года, но выполнять решение суда он не стал. Кроме того, за неисполнение требования у собственника накопилась многомиллионная задолженность.