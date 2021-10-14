Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 14 октября

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 14 октября

На экраны выходит франко-британский драматический триллер «Исчезнувший» (16+) с Джемсом МакЭвойем в главной роли. Во время очередной командировки Эдмонд Мюррей узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын Итан. В домике, где находился ребенок, не обнаружено признаков насилия. Версий у следствия много, в том числе связанных с профессиональной деятельностью Эдмонда, но зацепок нет совсем. Тогда отец сам пускается на поиски сына.

Российская драма «Герда» (18+) рассказывает о девушке по имени Лера, которая ведет двойную жизнь. Днем она учится в институте, изучая людей и их потребности с помощью соцопросов, ночью — танцует в клубе, чтобы заработать деньги для себя и мамы. От последней муж ушел к другой, однако регулярно пытается вернуться. Желая уйти от суровой реальности, женщина постоянно спит. Днем Лера, а ночью Герда не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше.

В центре сюжета канадского научно-фантастического хоррора «Демоник» (18+) оказывается орден экзорцистов, члены которого борются с демонами не при помощи молитв и различных религиозных приспособлений, а благодаря современным технологиям. Мать девушки по имени Карли 20 лет назад убила более 20 человек. Она решает заглянуть в разум своей родительницы, чтобы понять причину ее поступка.

Биографическая драма «Человек божий» (12+) посвящена одному из наиболее почитаемых в Греции святых Нектария Эгинского. Лента американского режиссера сербского происхождения Елены Попович рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на его долю.

Действие немецко-австрийского драматического триллера «Королевская игра» (16+) происходит в Вене в 1938 году. Юрист Йозеф Барток вместе с женой собирается покинуть оккупированную фашистами страну, но не успевает — его арестовывает гестапо. После того, как он отказывает выдать конфиденциальную информацию о клиентах, героя помещают в одиночную тюремную камеру. Однажды Йозефу удается украсть у своих «соседей» книгу о шахматах.

Действие франко-германкой исторической мелодрамы «Эйфель» (16+) происходит в Париже конца 19 века. Молодой инженер Гюстав мечтает подарить людям метро, однако встреча с женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир. Яркий роман вдохновляет Гюстава на создание немыслимого на то время архитектурного сооружения — гигантской ажурной башни. Впоследствии она станет главной городской достопримечательностью и символом не только Парижа, но также романтики и любви.