На Кубань снова вернулись дожди и ветер

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 13 октября

В Краснодаре 13 октября по данным сервиса «Яндекс.Погода» облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до 21 °С, к вечеру столбик термометра опустится до 17 °С. Днем будет дуть ветер со скоростью 3,7 м/с.

Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Днем будет 21-26 °С, к ночи похолодает до 9-14 °С. 

В горах переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 15-20 °С.

На Черноморском побережье ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 18-23 °С.

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