В Калининском районе машина насмерть сбила велосипедиста

В станице Калининской вечером 11 октября произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди велосипедиста и сбил его.

В результате 56-летний мужчина скончался до приезда скорой. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.