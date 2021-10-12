В Калининском районе машина насмерть сбила велосипедиста
Вечером 11 октября в станице Калининской автомобиль насмерть сбил велосипедиста
В станице Калининской вечером 11 октября произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди велосипедиста и сбил его.
В результате 56-летний мужчина скончался до приезда скорой. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре велосипедист попал под поезд. Он ехал по пешеходному настилу через железнодорожные пути в наушниках.
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