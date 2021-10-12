Бизнесмен пытался контрабандой вывезти из Новороссийска в Китай 19 лемуров и экзотических обезьян

Мужчина из Приморского края должен был привезти в Китай из Новороссийска экзотических животных на 5 млн рублей

Предприниматель из Приморского края заключил с китайской компанией договор на поставку из Новороссийска в Китай пяти кошачьих лемуров и 14 обезьян. Стоимость животных составляет около 5 млн рублей.

Бизнесмен представил Росприроднадзору документы о покупке животных в российских зоопарках, после чего ему выдали разрешение на вывоз. Но во время проверки таможенники выяснили, что документы оказались поддельными.

Оперативники нашли лемуров на передержке в Краснодарском крае. Животных изъяли и передали специалистам. Местонахождение обезьян пока неизвестно, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (Приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Юга.ру писали, что в Краснодаре мужчина получил 3,5 года колонии и штраф за попытку вывезти из страны тигренка и котят леопарда.