Краснодарская художница появилась на обложке журнала ELLE

Для октябрьского номера, вышедшего под заголовком «Дружба народов», сделали сразу 25 обложек. Проект снимали в разных точках России и бывшего СССР с местными моделями из Украины, Грузии, Башкирии, Армении, Азербайджана, Литвы, Якутии, Узбекистана, Казахстана, Дагестана, Беларуси, Абхазии, Молдовы. Одной из героинь стала краснодарская художница Мариам Абаева.

«Мне написал знакомый фотограф из Пятигорска, что ELLE ищут балкарку для съемок в Приэльбрусье. Я скинула снэпы, параметры и тому подобное. Утвердили меня по внешним параметрам и потому что я художница. Периодически участвую в съемках, но это не является моей основной деятельностью. Я работаю в издательстве «Асебия», — рассказала журналисту Юга.ру Абаева.