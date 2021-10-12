В Новороссийске учителя смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске с 11 октября проезд в общественном транспорте для учителей стал бесплатным

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко написал в своем инстаграме, что с 11 октября в Новороссийске проезд в общественном транспорте для учителей бесплатный. Эту меру поддержки разрабатывали с августа.

Педагогические работники имеют право на бесплатный проезд на муниципальном транспорте по внутригородским и пригородным маршрутам. Для этого учителям необходимо получить специальную карту. Адреса выдачи можно посмотреть на сайте мэрии Новороссийска.

«В наших школах работает около 5 тыс. сотрудников. По прежнему порядку данной льготой пользовалось только 143 педагога. Проведенный анализ показал, что данная льгота востребована еще 665 педагогами, и, скорее всего, эта цифра не окончательная», — отметил Дяченко.

Как писали Юга.ру, в общественном транспорте Краснодара школьники могли ездить бесплатно весь сентябрь. Для этого на входе в транспорт нужно было показать дневник с пятеркой. Это было ежегодная акция местного перевозчика.

Новороссийск Общественный транспорт

Новости

В Новороссийске учителя смогут бесплатно ездить на общественном транспорте
Власти Краснодара рассказали, когда начнется ремонт Почтового тракта — дороги к Копанскому
На Кубань пришла теплая погода
В Севастополе введут QR-коды
Мэр Тимашевска создал новый аккаунт в инстаграме, чтобы не платить взломщикам 50 тыс. рублей
В Анапе будут судить женщину, которая обманула земляков на 20 млн рублей

Лента новостей

Город буквы «Е»
Сегодня, 10:37
Город буквы «Е»
Может ли Краснодар снова стать Екатеринодаром?
В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции
Вчера, 19:38
В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции
«Построят собор – и у Туапсе не станет набережной»
Вчера, 13:31
«Построят собор – и у Туапсе не станет набережной»
Местная жительница — о проекте, который не обсудили ни с кем

Реклама на сайте