В Новороссийске учителя смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

В Новороссийске с 11 октября проезд в общественном транспорте для учителей стал бесплатным

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко написал в своем инстаграме, что с 11 октября в Новороссийске проезд в общественном транспорте для учителей бесплатный. Эту меру поддержки разрабатывали с августа.

Педагогические работники имеют право на бесплатный проезд на муниципальном транспорте по внутригородским и пригородным маршрутам. Для этого учителям необходимо получить специальную карту. Адреса выдачи можно посмотреть на сайте мэрии Новороссийска.

«В наших школах работает около 5 тыс. сотрудников. По прежнему порядку данной льготой пользовалось только 143 педагога. Проведенный анализ показал, что данная льгота востребована еще 665 педагогами, и, скорее всего, эта цифра не окончательная», — отметил Дяченко.