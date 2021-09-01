Краснодарские школьники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте за пятерки

На входе в транспорт нужно будет показать дневник с пятеркой

1 сентября телеграм-канал «Телетайп Краснодара» сообщил, что весь сентябрь краснодарские школьники смогут бесплатно ездить на маршрутках и автобусах города. Акцию организовал местный перевозчик.

Журналист 93.RU выяснила, что это ежегодная акция ООО «СВП». Заместитель директора компании уточнил, что 1 сентября проезд будет бесплатным для всех школьников. А в дальнейшем им нужно будет на входе в транспорт показать дневник с пятеркой.

Отличники смогут воспользоваться бесплатным проездом на следующих маршрутах:

автобус № 36 (Центральный колхозный рынок — улица Комарова);

автобус № 65 (улица Симиренко — улица Благоева);

маршрутка № 4 (микрорайон Губернский — гипермаркет «Лента» на Западном обходе);

маршрутка № 47 (микрорайон Губернский — улица Шевченко);

пригородный транспорт № 121А (СТ «Хутор Черников» — микрорайон Вишневый Сад);

пригородный транспорт № 182А (Центральный колхозный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИС);

пригородный транспорт № 183А (Лесхоз — поселок Березовый).

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