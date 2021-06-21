Из Краснодара спустя 7 лет перерыва снова можно будет летать в Дюссельдорф
2 июля между Краснодаром и Дюссельдорфом возобновится авиасообщение
Впервые с 2014 года Краснодар и Дюссельдорф свяжет авиасообщение. Первый борт немецкого авиаперевозчика Eurowings приземлится в аэропорту Краснодара 2 июля.
Пассажиров будет перевозить воздушное судно Airbus A320. Рейсы два раза в неделю:
- По пятницам прилет в Краснодар в 12:25, вылет в Дюссельдорф в 13:45.
- По понедельникам самолет будет приземляться в Краснодаре в 16:55, а вылетать в 18:15.
Время полета — чуть больше трех часов. Стоимость билета — от 119 евро (порядка 10,5 тыс. рублей).
«Новое направление подарит жителям Кубани возможность путешествовать в большинство стран Европы и мира. Аэропорт Дюссельдорф является одним из крупнейших международных хабов на континенте. Недалеко граница Бенилюкса, до которой можно быстро добраться на любом транспорте», — отметили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара 21 июня.
Напомним, впервые авиасообщение между Краснодаром и Дюссельдорфом открыли летом 2013 года.