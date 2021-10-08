В Краснодаре учительница пригрозила «набить морду» школьнице. Это сняли на видео

8 октября в социальных сетях появилось видео из краснодарской школы № 14 по улице Волжская, 39. Ученицы засняли, как учительница накричала на школьниц, пообещала вызвать родителей и пригрозила «набить морду». Одна из девочек начала спорить с преподавателем, после чего конфликт свелся к внешнему виду учащихся. «Ты быдло, ты выглядишь как непонятно что, а не ученица», — сказала учительница.

Портал 93.ru сообщил, что учительница оставила свой комментарий к одной из публикаций видео. В нем она рассказала, что дети выложили только вторую часть общения и признала, что ей не стоило кричать.

«Жаль, что дети выложили вторую часть нашего общения, а не сняли, что сделали в школьном туалете и как отреагировали на замечание в нормальном тоне, но похоже, ни добрыми словами, ни криками нельзя заставить людей быть порядочными. Это не моя проблема, я не права, что орала, но это наше с Вами будущее — плевки в школе, на улице, в души. Им действительно всё дали на халяву, и их задача — учиться: книги, классы, учителя, которые выкладываются на уроках, — на всё плевать. Поэтому всем удачи, смотрите в проблему глубже, а не смакуйте еще раз ошибку учителя», — прокомментировала женщина.

В администрации Краснодара уточнили, что по информации департамента образования конфликт произошел 7 октября на перемене после урока английского языка в 6 «В» классе.

Ученики намусорили в кабинете: разбросали бумагу и обертки от конфет и печенья, оставили после себя пустые бутылки. Учительница сделала замечание и попросила привести класс в порядок, но дети стали грубить и провоцировать женщину. По факту случившегося сейчас идет педагогическое расследование.

Это не первый конфликт среди учителей и детей. В январе в краснодарской школе педагог схватил ученика за свитер и потащил к двери, а тот пригрозил ему увольнением. В мае учительница ростовской школы насильно смыла макияж с ученицы и объяснила свою агрессию последствиями вакцинации.