Председатель ЗСК рассказал о концепции развития оптовых продовольственных рынков в РФ

Краснодарский край, Вся Россия

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Юрий Бурлачко прокомментировал концепцию развития оптовых продовольственных рынков в России

На прошлой неделе правительство утвердило концепцию развития оптовых продовольственных рынков (ОПР) в нашей стране. Согласно документу, целостную систему ОПР необходимо организовать в зонах сбыта сельхозпродукции — возле крупных городов. Такие центры должны заниматься:

  • приемкой, фасовкой и реализацией сельхозпродукции;
  • транспортной логистикой;
  • информационным сопровождением, юридической и банковской поддержкой фермеров;
  • проверкой качества продукции — в таких центрах предполагается обустроить ветеринарно-санитарные лаборатории.

Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани уже есть эффективно работающие оптово-распределительные центры для хранения, первичной переработки, приема, упаковки и продажи сельхозпродукции, сырья и продовольствия. В рамках утвержденных тезисов нужны лишь доработка существующей системы и изменение мер по поддержке строительства, реконструкции и размещению таких рынков.

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«Хорошо организованный оптовый оборот позволяет увязать воедино интересы и занятого в АПК бизнеса, и жителей края. Выстроенная система работы оптовиков повышает уровень рентабельности субъектов агропромышленного комплекса и сокращает путь от поля к столу горожан. Сельхозпроизводители получают дополнительные гарантии сбыта своей продукции. Это, на мой взгляд, особенно важно для наших малых форм хозяйствования. Для покупателей же главное — сдерживание цен за счет сокращения количества посредников и снижения транспортных издержек, а также контроль качества продукции. Таким образом, решаются проблемы не только экономического, но и социального характера», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Михаил Мишустин Правительство Юрий Бурлачко

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