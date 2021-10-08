Председатель ЗСК рассказал о концепции развития оптовых продовольственных рынков в РФ

Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани уже есть эффективно работающие оптово-распределительные центры для хранения, первичной переработки, приема, упаковки и продажи сельхозпродукции, сырья и продовольствия. В рамках утвержденных тезисов нужны лишь доработка существующей системы и изменение мер по поддержке строительства, реконструкции и размещению таких рынков.

«Хорошо организованный оптовый оборот позволяет увязать воедино интересы и занятого в АПК бизнеса, и жителей края. Выстроенная система работы оптовиков повышает уровень рентабельности субъектов агропромышленного комплекса и сокращает путь от поля к столу горожан. Сельхозпроизводители получают дополнительные гарантии сбыта своей продукции. Это, на мой взгляд, особенно важно для наших малых форм хозяйствования. Для покупателей же главное — сдерживание цен за счет сокращения количества посредников и снижения транспортных издержек, а также контроль качества продукции. Таким образом, решаются проблемы не только экономического, но и социального характера», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.