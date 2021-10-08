Выходные на Кубани будут очень теплыми

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае на 9–10 октября

Юга.ру писали, что с начала октября на Кубани резко похолодало, а местами были заморозки. Но постепенно температура стала повышаться.

Синоптики обещают в выходные дни (9 и 10 октября) в регионе переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер около 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/c. Во всем крае воздух днем прогреется до уверенных 20 °С, а ночью температура составит около 4-5 °С.

В горных районах края обещают туман утром и ночью, а также будет прохладнее: температура днем 15 °С, ночью может опуститься до 0 °С.

На Черноморском побережье также преимущественно без осадков и будет теплее всего — днем синоптики прогнозируют 21 °С. Температура ночью будет колебаться между 9-14 °С. В Новороссийске предупреждают о сильных порывах ветра — 18-23 м/c.

Напомним, в парке «Краснодар» объяснили, почему нельзя ходить по траве в холодное время года.