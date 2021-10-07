В парке «Краснодар» объяснили, почему нельзя ходить по траве в холодное время года

Краснодарский край

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7 октября газон в парке «Краснодар» перешел в зимний режим

Напомним, в начале октябре на Кубани похолодало, а местами были заморозки. Однако позже синоптики пообещали потепление до 21 °С.

Но холодная погода уже внесла коррективы в жизнь Краснодара. Так, в парке «Краснодар» изменились правила посещения. 7 октября в инстаграме парка рассказали, что газоны перешли в зимний режим.

Посетителей попросили не ходить по газонам, не сидеть и не лежать на них, так как из-за холода трава стала ломкой.

Юга.ру решили напомнить и о других правилах парка: на территории нельзя ездить на автомобилях и мотоциклах, курить, приходить с животными, рвать и портить растения (в том числе траву), посещать парк в плавках и купальниках, купаться в прудах и кормить рыб, кататься на санках и лыжах в зимнее время года.

Отметим, ранее на неделе в парке начали утеплять деревья — их закрыли специальными куполами для обогрева.

Юга.ру писали, что в сентябре в парке «Краснодар» начали устанавливать новые арт-объекты. А Сергей Галицкий рассказал, что его радует, когда посетители парка получают положительные эмоции.

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