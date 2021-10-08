Земли Анапы первыми в РФ получат статус виноградарских
В России ввели новую категорию земель под виноградарство. Первыми новый статус получат земли Анапы
Земельные участки, занятые виноградниками, ранее не имели собственного вида назначения и попадали в категорию «садоводство». Дополнить классификатор предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Росреестр ввел новый вид разрешенного использования земель «возделывание винограда на виноградопригодных землях» для защиты их от застройки. Приказ вступает в силу 8 октября.
Анапа станет первым в России курортом, где статус виноградопригодных земель будет закреплен в генплане. После комплексной инвентаризации земель под новую категорию зарезервировали свыше 30 тыс. гектаров.
«Сегодня активно развивается отрасль виноградарства и виноделия, она является одним из драйверов нашей экономики. Мы увеличили площадь виноградопригодных земель более чем в семь раз и будем закреплять их в генплане. Мы практически до нуля снизили налог на землю для ведения виноградарства, строим новые объекты, развиваем энотуризм. Поэтому решение о землях под виноградарство, принятое по инициативе губернатора, существенно поддержит это важное для нашего города и края направление», — подчеркнул глава Анапы Василий Швец.