Земли Анапы первыми в РФ получат статус виноградарских

«Сегодня активно развивается отрасль виноградарства и виноделия, она является одним из драйверов нашей экономики. Мы увеличили площадь виноградопригодных земель более чем в семь раз и будем закреплять их в генплане. Мы практически до нуля снизили налог на землю для ведения виноградарства, строим новые объекты, развиваем энотуризм. Поэтому решение о землях под виноградарство, принятое по инициативе губернатора, существенно поддержит это важное для нашего города и края направление», — подчеркнул глава Анапы Василий Швец.