«Нужен учет медведей». Лидеры туризма и заповедников займутся соседством людей и животных на курортах

На ней представители Сочинского нацпарка, Кавказского биосферного заповедника, курорта «Роза Хутор» и холдинга «Интеррос» Владимира Потанина подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу в целях добрососедства и безопасности туристов и диких животных на рекреационной территории , включая научные исследования, полевые наблюдения, биотехнические мероприятия, повышение осведомленности туристов и новые стандарты ответственности для работающих на территории бизнесов.

«Развитие туризма в нашей стране актуализирует организацию мирного соседства человека с животным миром. Наше сегодняшнее соглашение как раз и направлено на создание такой системы, которая, с одной стороны, помогала бы заповедникам решать их научные задачи, а с другой — позволяла бы сделать отдых на ведущих курортах еще более комфортным, а для животных — безопасным. Для нас, как крупных инвесторов в туризм, это и есть ответственное инвестирование и природопользование», — пояснила заместитель гендиректора «Интеррос» Ольга Войтович.

Этот проект может стать первым в России, который соединит науку и бизнес и позволит, с одной стороны, исследовать животных, с другой — обеспечить контроль за передвижением крупных животных в курортной зоне горного кластера Сочи.

«Туристы говорят, что видели диких животных с канатки. Конечно, это огромные впечатления. Наша задача наладить добрососедство между человеком и животным. Надеемся, что после подписания соглашения будет проделана конкретная работа, которой мы поделимся с коллегами по всей стране», — подчеркнул гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.