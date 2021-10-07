«Нужен учет медведей». Лидеры туризма и заповедников займутся соседством людей и животных на курортах
6 октября в Сочи началась IV ежегодная международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России»
На ней представители Сочинского нацпарка, Кавказского биосферного заповедника, курорта «Роза Хутор» и холдинга «Интеррос» Владимира Потанина подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу в целях добрососедства и безопасности туристов и диких животных на рекреационной территории, включая научные исследования, полевые наблюдения, биотехнические мероприятия, повышение осведомленности туристов и новые стандарты ответственности для работающих на территории бизнесов.
«Развитие туризма в нашей стране актуализирует организацию мирного соседства человека с животным миром. Наше сегодняшнее соглашение как раз и направлено на создание такой системы, которая, с одной стороны, помогала бы заповедникам решать их научные задачи, а с другой — позволяла бы сделать отдых на ведущих курортах еще более комфортным, а для животных — безопасным. Для нас, как крупных инвесторов в туризм, это и есть ответственное инвестирование и природопользование», — пояснила заместитель гендиректора «Интеррос» Ольга Войтович.
Этот проект может стать первым в России, который соединит науку и бизнес и позволит, с одной стороны, исследовать животных, с другой — обеспечить контроль за передвижением крупных животных в курортной зоне горного кластера Сочи.
«Туристы говорят, что видели диких животных с канатки. Конечно, это огромные впечатления. Наша задача наладить добрососедство между человеком и животным. Надеемся, что после подписания соглашения будет проделана конкретная работа, которой мы поделимся с коллегами по всей стране», — подчеркнул гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
Проект подразумевает учет и ряд технических мероприятий, позволяющих отслеживать перемещение животных как на территории Кавказского заповедника, так и на участках, примыкающих к горным курортам Сочи. Оборудование для такого мониторинга планируют установить в Сочинском нацпарке, а также в соответствующей службе горного курорта «Роза Хутор».
«У курорта «Роза Хутор» большой опыт в туризме, у нас — огромные знания в науке и охране природы. Мы этим занимаемся почти 100 лет. Надо провести совместные исследования по серне, сделать учет медведей. Было бы интересно вести мониторинг медведей с помощью ошейников, чтобы понимать, где они живут, куда ходят. При этом необходимо все делать совместно. Необходима также информирование туристов», — рассказал руководитель Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев.
«Все, что будет реализовано в рамках нашего меморандума, будет полезно для всех участников», — заключил директор Сочинского нацпарка Михаил Лапин.