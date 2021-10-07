На курорте «Роза Хутор» стартовала международная конференция по природному туризму

На курорте «Роза Хутор» проходит международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России»

Мероприятие проходит уже четвертый год подряд. На конференции обсуждают ключевые вызовы, перспективы, тренды и риски на пути устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) нашей планеты. «Природный туризм является одним из перспективных направлений развития отрасли. Россия — красивейшая и гостеприимная страна с богатыми природными достопримечательностями. Правительство России уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма, чтобы российские и иностранные граждане путешествовали и открывали для себя заповедные территории нашей страны. Для этого запущен нацпроект, в рамках которого действуют меры государственной поддержки и создаются условия для формирования туристической инфраструктуры, повышения качества услуг, развития природного туризма. Конференция является уникальной площадкой, где представители профессионального сообщества, власти и бизнеса ведут прямой диалог и обмениваются интересными идеями», — говорится в приветствии премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как отметила замглавы Сочи Инна Петухова, с начала года курорт уже посетили 5,8 млн гостей, а к концу года планируется принять порядка 7 млн туристов. «За этот период горный кластер посетили 2 млн гостей. С началом пандемии люди стали больше отдыхать на природе, и сейчас наряду с морем популярен отдых в горах, активно развиваются экотропы. По статистике последних пяти лет, доходы бюджета местного уровня и региона возросли в 1,6 раза», — прокомментировала замглавы Сочи Инна Петухова.

В международном блоке программы пройдет совместная сессия программы ООН по окружающей среде и Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН. Участники обсудят реализацию программы «Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021–2030)». «В последнее время мы говорим, что экология, природа, климат и биоразнообразие — основа дальнейшей жизни. Однако 50% живого на планете уже уничтожено. Генеральный секретарь ООН принял решение о запуске новой десятилетней программы по восстановлению экосистемы. Конечно, мы поддерживаем инициативу и уже направили соответствующее обращение президенту России», — подчеркнул посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Фетисов. Он также отметил, что российские предприятия уже готовы поддержать зеленую инициативу. В ходе конференции эксперты обсудят внедрение «зеленых стандартов» для инфраструктуры. Впервые на девелоперском рынке России термин появился на волне зимних Олимпийских игр 2014 года. Курорт «Роза Хутор» выступил с инициативой сформировать «зеленые стандарты» для инфраструктуры в секторе природной рекреации и туризма на ООПТ. В качестве заготовки курорт использовал собственный корпоративный стандарт — «Зеленый код». «Зеленый код» — это корпоративный стандарт, по которому мы будем оценивать качество туристической инфраструктуры. Мы развиваем сеть из лагерей, объединенных маршрутами, и предлагаем ключевые принципы построения качественной инфраструктуры, интегрированной в природный ландшафт, чтобы не терялось ощущение близости природы. «Зеленый стандарт» — это не мечта, это управление качеством строительства. Тема для России достаточно молодая, поэтому ближайший год мы будем раскрывать ее в профессиональном сообществе», — отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.