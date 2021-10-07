Дольщикам четырех долгостроев в Краснодаре выплатят компенсации

Краснодарский край

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269 участников долевого строительства в Краснодаре получат компенсации

Об этом 7 октября сообщил в своих социальных сетях первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. Так, денежные возмещения выплатят 198 дольщикам ЖК «Сорока» и 10-этажного дома на улице Шевцова, 6, работы на которых прекратились более четырех лет назад.

Решение о компенсациях принято наблюдательным советом федерального Фонда защиты прав дольщиков и по объекту ООО «СК Наследие» в Пашковском микрорайоне, который должны были сдать еще в 2017 году.

Также выплаты получат 59 участников строительства ЖК​ «Новый прогресс» (застройщик ООО «Гедион»), расположенного в поселке Березовом.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре достроили проблемный ЖК «Свобода» на улицах Семигорской и Понтийской от застройщика, который обманул 583 дольщика на 1 млрд рублей.

Краснодар Обманутые дольщики Строительство

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