В Краснодаре на полтора месяца закроют проезд по улице Академика Пустовойта

По улице Школьной построят новый участок ливневой канализации. Из-за этого с 15 октября по 1 декабря автомобилисты не смогут проехать по улице Академика Пустовойта от дома № 11/1 по Школьной до пересечения со Школьной.

Напомним, до 10 декабря на участке от улицы Солнечной до улицы Московской, 84 автомобилисты могут воспользоваться только двумя полосами нечетной стороны улицы Московской. А в выходные дни по 11 октября водители не смогут проехать по одной из полос районе дома № 27 по улице Сочинской (пересечение с Темрюкской).