Жительница Кубани незаконно оформила себе инвалидность и получила более 420 тыс. рублей

Краснодарский край

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Жительница Ленинградского района четыре года получала пенсию и льготы по фальшивым документам. Теперь ее будут судить

54-летняя жительница Ленинградского района предоставила подложные документы об инвалидности второй группы в местные учреждения, занимающиеся пенсионным и социальным обеспечением. После этого ей сделали перерасчет пенсии и льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. За четыре года подозреваемой удалось получить более 420 тыс. рублей выплат.

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В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат в крупном размере). На время следствия подозреваемой назначили меру в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с обвинительным решением направили в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Женщине может грозить шесть лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году выяснилось, что замглавы станицы Кущевской и жена главы получали соцвыплаты по фальшивым документам об инвалидности.

Инвалиды Ленинградский район Мошенничество

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