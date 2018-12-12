На Дону чиновница незаконно оформила себе инвалидность и получала пенсию

В Красносулинском районе возбудили уголовное дело против чиновницы, незаконно получившей группу инвалидности

По версии следствия, в 2017 году глава одного из сельских поселений Красносулинского района установила себе бессрочно третью группу инвалидности. За период с марта по сентябрь 2017 года чиновница получила пенсию по инвалидности и ежемесячные выплаты на общую сумму почти 70 тыс. рублей.

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, протоколы и акты проведения медико-социальной экспертизы на чиновницу отсутствуют. В базе данных Единой автоматизированной вертикально интегрированной информационной системы также нет сведений о прохождении проверки.

Городская прокуратура провела проверку и по ее итогам направила в СУ СК РФ по Ростовской области материал для решения об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). После этого на чиновницу завели уголовное дело.