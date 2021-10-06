Владикавказцы обвинили художников в сатанизме, но потом успокоились

Возмущенные горожане сочли состоявшийся 2 октября в Центральном парке имени Коста Хетагурова перформанс Сергея Катрана «Таехуды» оккультным и противоречащим традиционным осетинским верованиям. Об этом сообщил «Кавказский Узел» со ссылкой на директора фестиваля Галу Тебиеву.

По ее словам, поток людей был настолько велик и агрессивен, что организаторы решили дать подробные объяснения произошедшему. Многие поняли, что никаких сатанинских обрядов во время перформанса не было, и покинули выставку.

«Я надеюсь, что подобных визитов будет меньше. Я уверена, что они будут, но все-таки их будет меньше, и призываю наших посетителей подумать о том, что, когда ты что-то не понимаешь, это далеко не всегда плохо», — заявила Гала Табиева.

Название перформанса «Таехуды» отсылает к стихотворению основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова, чьим именем назван парк, где проходил перформанс. Ранее там находился выставочный центр «Иртекс», который после долгих лет запустения снесли, чтобы построить центр современного искусства, чего не произошло.

Для акции в земле вырыли 12 ям, в которых стояли девушки в черных платьях. Катран пояснил: «Пол исполнителей был не принципиален, просто не нашлось парней, которые захотели бы участвовать в перформансе». Он добавил, что отсылка к стихотворению Хетагурова символизирует нахождение «в состоянии традиции, в связи со своими корнями». Выбор места напоминает о не построенном по проекту архитектора Юрия Аввакумова музее.