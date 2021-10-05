Краснодарец с игрушечным пистолетом ограбил офис микрозаймов, чтобы сходить в сауну

В дежурную часть краснодарской полиции по Карасунскому округу обратилась сотрудница микрофинансовой компании на улице Тюляева. Женщина рассказала, что офис ограбил мужчина — он потребовал отдать все деньги из кассы, угрожая предметом, похожим на пистолет. Нападавший забрал более 23 тыс. рублей и скрылся.

Полицейские нашли подозреваемого в поселке Новознаменском. Им оказался 46-летний краснодарец. Похитив деньги, он купил продукты, алкоголь и сходил в сауну. Выяснилось, что при ограблении мужчина использовал игрушечный пистолет, который выкинул после преступления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия). Краснодарцу может грозить до восьми лет тюрьмы. На время следствия мужчину заключили под стражу, сообщили Юга.ру в пресс-службу УМВД России по Краснодару.

Юга.ру писали, что в Сочи женщина пыталась ограбить банк при помощи канцелярского ножа.