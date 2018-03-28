В Сочи женщина в солнечных очках с канцелярским ножом пыталась ограбить банк

Сочинские полицейские задержали женщину, подозреваемую в разбойном нападении на финансовую организацию

Сотрудница кредитного учреждения Лазаревского района Сочи сообщил в полицию о разбойном нападении на организацию.

Она рассказала, что вечером, когда она собиралась закрывать кассу, в банк вошла неизвестная женщина в солнцезащитных очках и медицинской маске, и, угрожая канцелярским ножом, потребовала выдать ей всю все наличные деньги. Сотрудница банка оказала сопротивление нападавшей, после этого преступница попыталась скрыться, но ее остановил очевидец.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 40-летнюю жительницу Сочи и доставили ее в отдел УВД. При досмотре у нее нашли и изъяли канцелярский нож. Женщина призналась, что готовилась к ограблению: она трижды приезжала в это отделение банка и наблюдала за кассиром.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой), предусматривающей до восьми лет лишения свободы. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.

Следствие ведется, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.