Главу Северского района подозревают в махинациях с поставками детского питания

5 октября стало известно, что Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы Северского района Адама Джарима по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

По данным следствия Джарим склонил начальника управления образования Северского района к тому, чтобы руководители школ и детских садов заключали договоры только с одним поставщиком питания. В случае отказа Джарим угрожал проверками и последствиями.

В итоге с июля по сентябрь учреждения заключили более 50 договоров на сумму около 6 млн рублей. При этом поставщик предоставлял некачественное детское питание.

Сейчас следователь изъял документацию и устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кто такой Адам Джарим?

Родился в 1965 году в ауле Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея. Служил в Советской Армии, начал карьеру рабочим на Адыгейском консервном комбинате. Окончил Адыгейский государственный университет по специальности «юрист». Прошел профильную переподготовку по направлениям «антикризисное управление» и «государственное и муниципальное управление».

С 2004 по 2005 был заместителем председателя исполнительного комитета Совета местного самоуправления Северского района. В 2007 был избран депутатом Государственного Совета-Хасе Республики Адыгея.

Получил ряд наград: медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I и II степени, медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций», медаль «Князя Григория Потемкина» и высшую государственную награду республики Адыгеи «Слава Адыгеи».

Руководителем Северского района Джарим стал в 2011 году и с тех пор переизбирался.