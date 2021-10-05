Мурат Кумпилов поздравил жителей Адыгеи с 30-летием республики

«Сегодня Адыгея развивается и достигает положительных результатов в экономике, социальной сфере. Мы добились этого благодаря поддержке президента и правительства России, благодаря единству и сплоченности жителей республики, их трудолюбию и стремлению сделать жизнь лучше», — подчеркнул Кумпилов.

Он также рассказал, что в республике успешно развивают дорожную инфраструктуру, благоустраивают населенные пункты, последовательно повышают качество и доступность медицинских и образовательных услуг. Большое внимание уделяется вопросам сохранения и популяризации самобытной культуры народов, проживающих на территории Адыгеи.

«Я убежден, что любовь к своей земле и нацеленность на созидание, уважительное отношение к истории и национальным традициям, вековые обычаи добрососедства неизменно служат прочной основой гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия в обществе. Они способствуют достижению всех поставленных целей по обеспечению гармоничного и устойчивого развития республики Адыгея и процветания нашего Отечества — Российской Федерации», — завершил поздравление Кумпилов.