В Майкопе прошли скачки в честь 30-летия республики Адыгея
Скачки в честь 30-летия образования республики Адыгея провели на республиканском ипподроме в Майкопе
4 октября на республиканском ипподроме в Майкопе прошли скачки на приз главы Адыгеи. За кубки и денежные призы сражалось десять жеребцов чистокровной верховой породы на дистанции 2 тыс. 400 метров. Победителей и призеров наградил депутат Госдумы от Адыгеи Мурат Хасанов.
На мероприятии присутствовали глава Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ республики Владимир Нарожный, члены Кабинета министров республики, депутаты регионального парламента, жители и гости Адыгеи.
Кроме скачек на территории ипподрома развернулись кухни, выставки-продажи изделий народно-художественных промыслов. Для гостей провели мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Творческие коллективы Адыгеи и артисты эстрады подготовили большую развлекательную программу. Посетителей также ждали показательные выступления по выездке и джигитовке.
Награды за главные скачки распределились так:
- 1 место получил жеребец Лиссабон (владелец Магамет Дзыбов) под управлением жокея Андрея Киршина;
- 2 место у жеребца Чикаго (владелец Анзор Кубашичев) под управлением Мырзабека Каппушева;
- 3 место занял Профи Джет (владелец Магамет Дзыбов) с жокеем Юрием Кулиничем.
В тот же день прошли заезды на призы Госсовета-Хасэ и Кабинета министров Адыгеи, призы Героя Труда России Исхака Машбаша и Адыгейского республиканского ипподрома, призы в честь ветеранов Великой Отечественной войны и в честь конноспортивного сообщества Адыгеи.