В Майкопе прошли скачки в честь 30-летия республики Адыгея

Скачки в честь 30-летия образования республики Адыгея провели на республиканском ипподроме в Майкопе

4 октября на республиканском ипподроме в Майкопе прошли скачки на приз главы Адыгеи. За кубки и денежные призы сражалось десять жеребцов чистокровной верховой породы на дистанции 2 тыс. 400 метров. Победителей и призеров наградил депутат Госдумы от Адыгеи Мурат Хасанов.

На мероприятии присутствовали глава Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ республики Владимир Нарожный, члены Кабинета министров республики, депутаты регионального парламента, жители и гости Адыгеи.

Кроме скачек на территории ипподрома развернулись кухни, выставки-продажи изделий народно-художественных промыслов. Для гостей провели мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Творческие коллективы Адыгеи и артисты эстрады подготовили большую развлекательную программу. Посетителей также ждали показательные выступления по выездке и джигитовке.