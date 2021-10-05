Глава Адыгеи поздравил учителей и ветеранов педагогического труда

В своем поздравлении Мурат Кумпилов подчеркнул, что труд учителя справедливо считают одним из самых благородных, созидательных и творческих, при этом он требует большой ответственности и очень важен для общества.

«Воспитывая поколение, которое сегодня за партами получает необходимый багаж знаний, учится творчески мыслить и формирует свой нравственный облик, вы закладываете основы будущего не только своих учеников, но и нашей республики, и всей страны», — отметил Кумпилов.

Он уверен, что образование — стратегическое направление, приоритет и ключевое условие развития государства, дальнейшего экономического роста и научного прогресса. В Адыгее обеспечивают комфортные условия, закупают передовое оборудование для занятий.