Глава Адыгеи поздравил учителей и ветеранов педагогического труда
Мурат Кумпилов поздравил работников системы образования и ветеранов педагогического труда республики с Днем учителя
В своем поздравлении Мурат Кумпилов подчеркнул, что труд учителя справедливо считают одним из самых благородных, созидательных и творческих, при этом он требует большой ответственности и очень важен для общества.
«Воспитывая поколение, которое сегодня за партами получает необходимый багаж знаний, учится творчески мыслить и формирует свой нравственный облик, вы закладываете основы будущего не только своих учеников, но и нашей республики, и всей страны», — отметил Кумпилов.
Он уверен, что образование — стратегическое направление, приоритет и ключевое условие развития государства, дальнейшего экономического роста и научного прогресса. В Адыгее обеспечивают комфортные условия, закупают передовое оборудование для занятий.
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Глава республики также отметил, что большое внимание в регионе уделяют совершенствованию учебно-воспитательного процесса, внедрению инновационных технологий в образовательных учреждениях, повышению профессионализма педагогов.
«Мы приложим все усилия, чтобы сделать обучение качественнее и доступнее, чтобы каждый юный житель республики мог получить достойное образование, реализовать свой потенциал и достичь поставленных целей ради блага Адыгеи и России», — поделился Кумпилов.
В заключение глава Адыгеи выразил признательность педагогам и преподавателям за преданность избранному делу, внимание, заботу и душевную щедрость.