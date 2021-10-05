В Центральном округе Краснодара отключили свет

Краснодарский край

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Днем 5 октября центр Краснодара остался без электричества

Свет днем 5 октября отключили в центре Краснодара на улицах Радио, Железнодорожной, Чапаева, Карасунской, Карасунской Набережной, Гоголя и Суворова.

Причиной отключения электричества стала авария, её подробности не сообщили. Время устранения поломки неизвестно, на месте работает бригада ООО «НЭСК», сообщили в инстаграме ГУК Краснодар.

Напомним, вчера из-за аварии без света в Краснодаре остались почти 3 тыс. человек в Прикубанском округе.

Обновление: в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что без света остались 3 тыс. человек и два социально-значимых объекта. Аварийное отключение  произошло на подстанции в северо-восточной части города.

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