В Центральном округе Краснодара отключили свет
Днем 5 октября центр Краснодара остался без электричества
Свет днем 5 октября отключили в центре Краснодара на улицах Радио, Железнодорожной, Чапаева, Карасунской, Карасунской Набережной, Гоголя и Суворова.
Причиной отключения электричества стала авария, её подробности не сообщили. Время устранения поломки неизвестно, на месте работает бригада ООО «НЭСК», сообщили в инстаграме ГУК Краснодар.
Напомним, вчера из-за аварии без света в Краснодаре остались почти 3 тыс. человек в Прикубанском округе.
Обновление: в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что без света остались 3 тыс. человек и два социально-значимых объекта. Аварийное отключение произошло на подстанции в северо-восточной части города.