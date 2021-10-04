Почти 3 тыс. краснодарцев остались без света
В Краснодаре утром 4 октября из-за аварии без света остались почти 3 тыс. человек
Утром 4 октября около 10:10 в Краснодаре отключили электричество на улицах Дружбы, Вольной, Лекарственной, Степной, Солнечной и Полевой в Прикубанском округе.
Без света остались 2800 человек, в том числе 950 детей. Причиной отключения электроэнергии стало повреждение на высоковольтной линии. Выключили 21 трансформатор, сообщили в инстаграме ЕДДС Краснодара.
На месте аварии работают специалисты АО «НЭСК-Электросети», Ориентировочное время восстановления — 4–5 часов.
Как писали Юга.ру, 16 сентября в Краснодаре без света остались 7 тыс. человек. Тогда произошло сразу четыре аварии.