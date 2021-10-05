В Новороссийске людей попросили не покидать дома из-за шторма

Краснодарский край

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В Новороссийске 5 октября объявили штормовое предупреждение

Из-за сильного ветра 5 октября в Новороссийске объявили штормовое предупреждение. По данным Гидрометеобюро, в городе сохранится северо-восточный ветер 20-25 м/с. В ближайшие 2–4 часа он усилится до 27-32 м/с. Кроме того, высота волн в море достигнет 15–25 дм.

В администрации города людей попросили не выходить на улицу без особой необходимости, не проводить работы на открытом воздухе и высоте. Автовладельцам рекомендовали не ставить автомобили около стен и рекламных конструкций.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что порывы ветра в городе достигали 34 м/с:

«Город остается во власти непогоды. Убедительная просьба продолжать, как и все предыдущие дни, соблюдать все меры безопасности».

Как писали Юга.ру, на территории Краснодарского края сегодня ожидаются дожди и шквалистое усиление ветра. Днем температура воздуха составит 10-15 °С.

Новороссийск Погода Штормовые предупреждения

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