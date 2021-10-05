В Новороссийске людей попросили не покидать дома из-за шторма

Из-за сильного ветра 5 октября в Новороссийске объявили штормовое предупреждение. По данным Гидрометеобюро, в городе сохранится северо-восточный ветер 20-25 м/с. В ближайшие 2–4 часа он усилится до 27-32 м/с. Кроме того, высота волн в море достигнет 15–25 дм.

В администрации города людей попросили не выходить на улицу без особой необходимости, не проводить работы на открытом воздухе и высоте. Автовладельцам рекомендовали не ставить автомобили около стен и рекламных конструкций.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что порывы ветра в городе достигали 34 м/с:

«Город остается во власти непогоды. Убедительная просьба продолжать, как и все предыдущие дни, соблюдать все меры безопасности».