На Кубани продолжат идти дожди

В Краснодаре утром 5 октября дождь и 10 ℃. Днем температура поднимется до 12 ℃ и перестанет идти дождь. Вечером сервис «Яндекс.Погода» обещает 11 ℃.

Синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают по краю сильные дожди. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 10-15 °С, ночью — 6-11 °С.

На Черноморском побережье облачно, с прояснениями. Местами дождь с грозой, утром в Туапсинском районе ливень. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика — 17-22 м/с, в районе Новороссийска — 20-25 м/с с порывами до 27-32 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 13-18 °С, ночью будет 7-12 °С.