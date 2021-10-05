Через Мамайский перевал в Сочи открыли движение, но трещины в дороге продолжают расползаться

Утром 5 октября сняли реверсивное движение на Мамайском перевале в Сочи

Напомним, вечером 4 октября треснула федеральная трасса А-147 Джубга — Сочи в районе Мамайского перевала. На участке дороги ввели реверсивное движение. В пресс-службе Упрдор «Черноморье» утром 5 октября сообщили, что предварительная причина случившегося — масштабный геологический процесс. Ситуация окончательно не стабилизировалась: на дороге в сторону Дагомыса ниже пострадавшего участка появляются продольные трещины на проезжей части, пока мало влияющие на проезд. На месте работает спецтехника.

Замначальника «Черноморье» Сергей Нефедов сказал, что специалисты провели все работы для ликвидации последствий и обеспечения беспрепятственного движения транспорта. На месте работают 13 единиц спецтехники и 23 человека. Утром 5 октября трещины засыпали инертным материалом и асфальтовой крошкой.