3 октября жильцы дома по улице Заполярной в Краснодаре рассказали, что из кранов течет коричневая вода с песком. В мэрии пообещали разобраться

2 октября в редакцию интернет-портала «Блокнот Краснодар» обратился мужчина, проживающий на улице Заполярной. Он рассказал, что уже несколько месяцев из крана течет «ужасная по виду вода», которую невозможно пить. 20 августа мужчина вызвал Роспотребнадзор для проверки качества воды и с тех пор ситуация улучшилась, потому что систему стали периодически промывать. В один из дней промывки Роспотребнадзор взял пробы, которые соответвовали всем нормам. Но из крана все еще течет грязная вода, отметил мужчина.

3 октября телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал сообщение другой жительницы дома по улице Заполярной. Женщина рассказала, что в доме 35 также идет грязная вода. На видео видно, что из крана вместо чистой воды течет «непонятно что коричневого цвета с песком вперемешку».

По словам жительницы, проблемы с качеством воды продолжаются не первый год, но в последние два месяца все ухудшилось. За это время у людей испортилась сантехника, вещи, а также невозможно мыться и чистить зубы. Женщина сказала, что «Краснодар Водоканал» игнорирует ситуацию — согласно экспертизам, вода соответствует всем требованиям.

4 октября в телеграме пресс-службы администрации Краснодара сообщили, что «Краснодар Водоканал» прочистит трубы в домах по улице Заполярной.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что специалисты обследовали систему водоснабжения в доме № 35. Оказалось, что грязная вода поступает в один из двух подъездов. Также Белый сказал, что сети, по которым идет вода, не находятся на балансе ООО «Краснодар Водоканал». Они находятся на праве общей долевой собственности жителей домов. Чтобы специалисты «Водоканала» смогли разобраться с ситуацией, нужно закрепить водопроводные сети за организацией.

Сейчас в департаменте готовят документы для передачи сетей домов по улице Заполярной 35, 37 и 45 в муниципалитет в качестве бесхозных. После этого их поставят на учет и передадут на обслуживание «Краснодар Водоканалу». Но так как процесс оформления будет долгим, организация уже сейчас промоет сети.

Но не всем так везет — Юга.ру писали про поселок на Кубани, где местные жители уже четыре месяца живут без питьевой воды.