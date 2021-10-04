На Кубани машина упала в яму на дороге

Вечером 3 октября местные жители рассказали в социальных сетях, что в селе Кривенковском Туапсинского района машина провалилась в яму на размытой дороге. На трассе не было ограждения и знаков об аварийном участке. По словам очевидцев, с водителем все в порядке.

В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю рассказали, что ДТП произошло в селе Кривенковском на улице Спорной рядом с домом 35. Из-за отсутствия дорожных знаков и ограды возбудили дело по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). В полиции назначили проведение административного расследования.

Напомним, в конце сентября в Краснодаре автомобиль провалился в яму на дороге, которая образовалась из-за прорыва канализации.