В Приморско-Ахтарском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир
4 октября глава Приморско-Ахтарского района поздравил семерых новоселов
Глава района Максим Бондаренко поздравил семерых молодых людей с получением ключей.
Обеспечение населения жильем является одним из направлений политики Краснодарского края. В рамках госпрограммы «Дети Кубани» Приморско-Ахтарский район получил субвенцию на приобретение жилых помещений для детей-сирот. Реализация каждого этапа программы находится на постоянном контроле у прокуратуры Приморско-Ахтарского района.
В октябре 2020 года семь молодых людей получили ключи от квартир в первой очереди жилого комплекса, теперь хозяевами домовладений во второй очереди стали еще семь человек.
Правила благотворительности:
4 октября для них прошла церемония вручения ключей. Участники перерезали символическую красную ленточку, услышали добрые напутственные слова, посетили экскурсию по строящимся квартирам третьей очереди.
В мероприятии участвовали:
- прокурор района, советник юстиции Вадим Кузнецов;
- зампрокурора района, младший советник юстиции Владимир Ермолаев;
- застройщик, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тупиха;
- глава Ахтарского сельского поселения Анатолий Червин.