В Приморско-Ахтарском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир

Обеспечение населения жильем является одним из направлений политики Краснодарского края. В рамках госпрограммы «Дети Кубани» Приморско-Ахтарский район получил субвенцию на приобретение жилых помещений для детей-сирот. Реализация каждого этапа программы находится на постоянном контроле у прокуратуры Приморско-Ахтарского района.

В октябре 2020 года семь молодых людей получили ключи от квартир в первой очереди жилого комплекса, теперь хозяевами домовладений во второй очереди стали еще семь человек.