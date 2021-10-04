В Приморско-Ахтарском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир

Краснодарский край

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4 октября глава Приморско-Ахтарского района поздравил семерых новоселов

Глава района Максим Бондаренко поздравил семерых молодых людей с получением ключей. 

Обеспечение населения жильем является одним из направлений политики Краснодарского края. В рамках госпрограммы «Дети Кубани» Приморско-Ахтарский район получил субвенцию на приобретение жилых помещений для детей-сирот. Реализация каждого этапа программы находится на постоянном контроле у прокуратуры Приморско-Ахтарского района.

В октябре 2020 года семь молодых людей получили ключи от квартир в первой очереди жилого комплекса, теперь хозяевами домовладений во второй очереди стали еще семь человек. 

Правила благотворительности:

4 октября для них прошла церемония вручения ключей. Участники перерезали символическую красную ленточку, услышали добрые напутственные слова, посетили экскурсию по строящимся квартирам третьей очереди. 

В мероприятии участвовали:

  • прокурор района, советник юстиции Вадим Кузнецов;
  • зампрокурора района, младший советник юстиции Владимир Ермолаев;
  • застройщик, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тупиха;
  • глава Ахтарского сельского поселения Анатолий Червин.
Дети-сироты Недвижимость Приморско-Ахтарский район Социальные программы

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