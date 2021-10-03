Парковку ЖК «Кубанский» в Краснодаре залило бетоном

Необычное ЧП произошло днем 3 октября во внутреннем дворе ЖК «Кубанский» (улица Зиповская на отрезке между Котлярова и Байбакова): ряд припаркованных машин в какой-то момент оказался густо залит бетонной строительной смесью.

Четверо владельцев залитых автомобилей обратились в полицию. Всего же, по оценке «Кубанских новостей», повреждения в этом инциденте получило не менее 10 автомобилей.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару рассказали, что проверка по этому факту уже началась. И что участковый уже успел установить, что бетонная смесь пролилась с верхнего этажа соседствующей стройки. Представитель застройщика винит в случившемся порывы ветра, которые опрокинули чан с раствором. Установление сопутствующих фактов продолжается.

Это не первое за сегодня автопроисшествие в Краснодаре: также 3 октября внезапно обрушился внушительный кусок дорожного покрытия на улице Старокубанской.