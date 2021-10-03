Спасательные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности

Краснодарский край

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С понедельника на курорте ожидаются дожди с грозами и смерчами

Администрация Сочи вечером 3 октября перевела все городские службы в режим повышенной готовности.

По данным мэрии, 4 октября на сочинском побережье местами ожидаются сильные дожди. А на участке от Магри до Веселого с 4 по 6 число будет высока вероятность образования смерчей. «Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи <...> временно отказаться от отдыха у воды», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что к данному моменту Главное управление МЧС по Краснодарскому краю на начало следующей недели штормовых предупреждений для Сочи не публиковало.

Ранее сегодня Росгидрометцентр объявил о завершении бархатного сезона на кубанском Черноморье, а администрация Сочи отчиталась о рекордном турпотоке за всю историю подсчетов.

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