Спасательные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности

С понедельника на курорте ожидаются дожди с грозами и смерчами

Администрация Сочи вечером 3 октября перевела все городские службы в режим повышенной готовности.



По данным мэрии, 4 октября на сочинском побережье местами ожидаются сильные дожди. А на участке от Магри до Веселого с 4 по 6 число будет высока вероятность образования смерчей. «Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи <...> временно отказаться от отдыха у воды», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что к данному моменту Главное управление МЧС по Краснодарскому краю на начало следующей недели штормовых предупреждений для Сочи не публиковало.

Ранее сегодня Росгидрометцентр объявил о завершении бархатного сезона на кубанском Черноморье, а администрация Сочи отчиталась о рекордном турпотоке за всю историю подсчетов.