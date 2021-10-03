С начала года Сочи посетило рекордное количество туристов

Администрация Сочи 3 октября обнародовала статистику своей туристической отрасли. С начала 2021 года на курорте насчитали 5,7 миллионов гостей. Это означает, что к данному моменту турпоток на 6,3% интенсивнее, чем в 2019-м, когда был установлен нынешний рекорд посещаемости.

«Мы рассчитываем, что турпоток будет сохраняться и по итогам года составит 6,8 миллионов человек», — считает мэр Сочи Алексей Копайгородский. — «Сейчас в городе установилась теплая погода. Продолжают работу все основные объекты размещения, туристического показа, реализуется экскурсионная деятельность. Со следующей недели в Сочи начинают активно функционировать 25 зимних пляжей на весь набережный курорт».

Отметим, что месяцем ранее краевая администрация несколько скромнее оценила суммарное количество туристов на курортах региона — на 2% ниже по сравнению с 2019-м. Также в крае продолжают действовать достаточно суровые санитарные ограничения для приезжающих.