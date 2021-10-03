Бархатный сезон на Черном море объявлен закрытым

Краснодарский край

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Гидрометцентр России утром 3 октября порекомендовал завершить купальный сезон на морских курортах Крыма и Краснодарского края

Морская вода на курортах Юга России остыла до некомфортных для купания температур — об этом ТАСС сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.
«К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, и бархатный сезон можно считать завершившимся», — полагает Вильфанд. — «Температура воды в Анапе всего лишь 16 градусов, в Геленджике — 18 градусов, в Туапсе — 19 градусов, в Сочи — 21 градус. Долго в море уже находиться сложно, конечно».
Напомним, что в начале октября в некоторых районах Краснодарского края температура по ночам падает вплоть до минусовых отметок.

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