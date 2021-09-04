Администрация края подсчитала, сколько туристов успело побывать на Кубани в 2021 году

Краснодарский край

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Речь идет о восьмизначных цифрах

Пресс-служба администрации Краснодарского края опубликовала статистику туристического сезона-2021. Курорты Кубани с начала года успели посетить 12 430 000 человек — на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Сочи успел принять 4,5 млн туристов, Анапа — 2,5 млн, Геленджик — 2,3 млн, Туапсинский район — 771 тысячу, Новороссийск — 448 тысяч. На морских курортах Азовского побережья побывали 948 тысяч гостей. Также отмечены факты туризма в Краснодаре, Горячем Ключе, Мостовском, Отрадненском, Северском и Кущевском районах края.

«Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница [в турпотоке] — всего 2%. Видим, что большинство туристов выполнили все условия, которые мы вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора. Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости на курортах Кубани. И — сейчас уже можно это сказать — сохранили курортный сезон», — приводит пресс-служба слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Напомним, что ровно месяц назад председатель Законодательного собрания края поведал, как развивается туризм в регионе.

Азовское море Курорты и туризм Черное море

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Администрация края подсчитала, сколько туристов успело побывать на Кубани в 2021 году
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