Краснодарские режиссеры получили гран-при фестиваля документального кино стран СНГ

Краснодарские режиссеры-документалисты Станислав Ставинов и Андрей Тимощенко в пятницу стали обладателями гран-при минского фестиваля «Евразия.DOC». Награду им принес снятый в 2019 году фильм «Реанимация» — хроника работы и личной драмы парамедика, который специализируется на экстренной помощи тяжелораненым детям в труднодоступной местности.

Ставинов и Тимощенко — однокурсники по философскому факультету КубГУ. Документальные фильмы они совместно снимают с 2015 года, «Реанимация» — их третий релиз, две предыдущие работы назывались «За крутым» и «Жизнь с бактериями». Посмотреть в интернете фильм-лауреат можно по платной подписке.

Отметим также, что в начале октября в Краснодаре проходят кинопоказы экспериментальных фильмов. На сегодня (воскресенье) запланировано два сеанса в «Типографии» — в 17:30 и 19:00.