Вижу новости, что в магазинах заканчивается «Доширак». Что вообще происходит и будет ли дефицит на Кубани?

В письме сказано, что по «техническим причинам» на заводе в Рязани остановка производственных линий, поэтому компания не сможет провести отгрузку в полном объеме. Исправить ситуацию обещали к 30 сентября.

Почему так получилось? В супермаркетах объяснили дефицит лапши проблемами с производством. Портал Е1 обратил внимание на письмо, которое в начале июня разослала дистрибьюторам корейская компания «Доширак Рус».

Кто остался без «Доширака»? Дефицит продукции заметили не только СМИ Красноярска, но и Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В службе доставки «Самокат» пожаловались изданию «Фонтанка» , что у них вообще закончился весь «Доширак».

Что случилось? 30 сентября портал НГС24 сообщил, что с полок красноярских магазинов исчезает «Доширак». Об этом в редакцию сообщила курьер федеральной продуктовой сети.

Корейскую лапшу производят на заводе в Рязани? Да, завод по производству продукции «Доширак» работает в Рязани с 2008 года. В год там выпускают 250 штук продукции: лапшу, картофельное пюре и овсяную кашу. В начале 2020 года компания объявила, что потратит 1,5 млрд рублей на модернизацию завода.

Как на информацию в СМИ отреагировали власти? Представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Алексей Лавренев опроверг ТАСС новость о дефиците «Доширака», назвав ее слухами.

«Распространяемая новость про якобы перебои содержит документы, которые были распространены 4 месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. О том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани все нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было».

Что сказали на заводе? На предприятии заявили, что завод работает в штатном режиме, а письмо разослали на всякий случай — в связи с модернизацией.

«Запуск новой линии уже прошел, она работает. В связи с пандемией сильно вырос рост продаж, дефицит может быть связан только с растущим спросом на нашу продукцию».

У кого возникли сложности с поставками? РБК написал, что у ретейлера X5 Group (работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») нет проблем с поставками. В пресс-службе «Магнита» журналиста Юга.ру также уверили, что не испытывают проблем с наличием «Доширака» на полках.

СМИ предположили, что ограничения затронули лишь дистрибьюторов. Однако в кубанской компании «Ре-минта», которая поставляет «Доширак» в «Табрис» и «Агрокомплекс», сказали Юга.ру, что у них всё в порядке.

Редакция запросила официальный комментарий у представителя компании «Доширак Рус» в ЮФО и СКФО Максима Санникова. Он сообщил, что дефицит коснулся оптового рынка и небольшой части традиционной розницы.

Исчезнет ли «Доширак» на Кубани? Санников признал, что в Краснодарском крае есть «небольшие перебои» с поставками . Он их связал с большим ростом потребительского спроса на продукцию.

«Качество нашей продукции, а также вкусовые предпочтения потребителей российского рынка резко увеличили заказы как от ретейлеров федерального уровня, так и от локальных торговых сетей, дистрибьюторских компаний, розничного и оптового сегмента рынка. Необходимо также отметить значительно увеличившийся объем заказов и от покупателей стран ближнего и дальнего зарубежья. Производственные мощности работают на 100% загрузке. Завод в Рязани переведен на круглосуточный режим работы. Но и этого, к сожалению, не достаточно», — признал Санников.

Он добавил, что на модернизацию, расширение производственных мощностей и складских помещений компания выделила более 1,5 млрд рублей. Сейчас идет ведется монтаж и запуск дополнительной линии. До конца года будет запущена еще одна. Кроме того, в ноябре откроется новый склад готовой продукции.

То есть, технических проблем на заводе нет? На самом деле, есть. В распоряжении редакции Юга.ру оказалось письмо, разосланное дистрибьюторам 1 сентября. По содержанию оно аналогично письму, отправленному летом. В нём говорится, что по техническим причинам остановлены производственные линии на заводе, и в сентябре-октябре будут значительные недопоставки.