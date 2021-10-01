Российско-китайский молодежный фестиваль стартовал на курорте «Роза Хутор»

Подобное мероприятие впервые проходит на курорте при поддержке Посольства КНР в РФ, Общества российско-китайской дружбы, Российско-китайского комитета дружбы, мира и содействия и Союза китайских предпринимателей в России. На курорте соберутся молодые предприниматели, русисты и китаисты для развития деловых связей, взаимного обмена опытом, языковой практики, знакомства с культурой и традициями двух стран. «Последние годы развитие культурно-гуманитарных обменов между Китаем и Россией, в частности связей по линии молодежи, набирает особую динамику. Представители молодого поколения двух стран открывают новые горизонты и возможности сотрудничества, их совместная созидательная деятельность охватывает экономику, искусство, науку и технику, предпринимательство и многие другие сферы. Контакты между молодыми людьми закладывают прочный фундамент поступательного развития китайско-российских отношений. Искренне желаю всем участникам фестиваля ярких впечатлений и вдохновения, а организаторам — больших успехов в работе!» — отметил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Участников фестиваля ждет не только активная деловая программа, но и развлекательные мероприятия: экскурсии по курорту, посещение природных достопримечательностей, кулинарные мастер-классы, занятия по каллиграфии, живописи, росписи в стиле гжели.



Курорт «Роза Хутор» был выбран для фестиваля не случайно, поскольку с 2016 года занимается развитием взаимоотношений с китайским туристическим рынком. Максимальное количество туристов из КНР посетило курорт в 2017 году — около 450 человек (40% китайцев, посетивших Сочи в тот год). По мнению заместителя гендиректора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного, именно олимпийский и постолимпийский опыт Сочи может сейчас заинтересовать гостей и коллег из Китая. В этой связи курорт сотрудничает с туристической ассоциацией «Мир без границ», объединяющей предприятия турбизнеса обеих стран.



«Мы активно работаем над разработкой и реализацией международной коммуникационной стратегии нашего курорта. Один из стратегических приоритетов — анализ потребностей наших иностранных гостей и создание на его основе новых каналов донесения информации и ценностных предложений. Таким инструментом стратегического брендинга «Роза Хутор» на китайском рынке является использование мессенджера WeChat. Также мы впервые создали на базе данной системы мобильное приложение, где есть подробная информация о курорте «Роза Хутор» на китайском языке с описанием и местоположением гостиниц, трасс, достопримечательностей, ресторанов и всех активностей», — рассказал Хворостяный.