Напомним, в Брюховецком районе из двух приемных семей — Ращупкиных и Ефимовых — хотят забрать 12 детей с инвалидностью. По мнению местного органа опеки, детей нужно изъять из семьи в сиротские учреждения.

После того, как опекуны отказались от этой процедуры, глава района (орган опеки входит в структуру администрации муниципалитета) временно лишил их права опеки над детьми. В итоге Ефимовы и Ращупкины с июля не получают выплат на детей и «зарплату» приемных родителей. Они подали в суд, чтобы оспорить действия чиновников. Пока идут судебные разбирательства дети находятся в семьях, но содержат их Ращупкины и Ефимовы за свой счет.

Юга.ру публиковали статью, в которой подробно рассказывали об этой истории. Тогда же в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщали, что нашли нарушения в действиях органа опеки и проводят проверку. Как объясняла адвокат Юлия Чесалина, опека сделала в один день два совершенно разных акта по результатам внеплановой проверки семьи.

«Одним и тем же числом существует один и тот же акт: один напечатан на компьютере, другой написан от руки. И в одном акте написано, что дети социализированы, посещают кружки и секции, претензий к приемной семье нет. А в другом — дети не социализированы, кружков и секций не посещают, нельзя установить наличие у детей вещей», — рассказывала Чесалина.

1 октября в пресс-службе прокуратуры сообщили Юга.ру, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконных действий органа опеки по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Кроме того, прокуратура собирается добиться возвращения опекунам выплат, которые были необоснованно удержаны.

Как рассказала Ирина Ефимова, сейчас все дети находятся на дистанционном обучении. Чтобы была возможность их содержать и оказывать нужный уход, семье пришлось взять кредит. Судебное заседание, на котором планировалось рассмотреть жалобы семей на незаконность решений чиновников, перенесли с 28 сентября на неопределенный срок.

«В ближайшее время начнутся судебные процессы. Мы искренне надеемся на объективность суда и следствия», — заключила адвокат Юлия Чесалина.