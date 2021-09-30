Под Краснодаром открылся крупнейший в сети склад Fix Price

В ноябре 2020 года сеть Fix Price заключила сделку о строительстве логистического центра рядом с Краснодаром. Тогда представители сети отметили, что на юге России находится около 12% магазинов и этот регион — один из ключевых для компании. Проект оценивался в 2,5 млрд рублей, сообщил «Ъ».

29 сентября РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Fix Price сообщили, что в Динском районе Краснодарского края открылся тот самый новый логистический комплекс. Площадь объекта составила 68 тыс. кв. метров, что делает его крупнейшим в сети.

Планируется, что логистический центр поддержит развитие сети в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Также склад будет обслуживать 11 регионов России и Грузию.