Под Краснодаром открылся крупнейший в сети склад Fix Price

Краснодарский край

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Новый логистический центр в 68 тыс. кв. метров построили в Динском районе

В ноябре 2020 года сеть Fix Price заключила сделку о строительстве логистического центра рядом с Краснодаром. Тогда представители сети отметили, что на юге России находится около 12% магазинов и этот регион — один из ключевых для компании. Проект оценивался в 2,5 млрд рублей, сообщил «Ъ».

29 сентября РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Fix Price сообщили, что в Динском районе Краснодарского края открылся тот самый новый логистический комплекс. Площадь объекта составила 68 тыс. кв. метров, что делает его крупнейшим в сети.

Планируется, что логистический центр поддержит развитие сети в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Также склад будет обслуживать 11 регионов России и Грузию.

Динской район Краснодар Торговля

Новости

Под Краснодаром открылся крупнейший в сети склад Fix Price
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