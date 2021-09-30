В Геленджике отремонтировали несколько спортшкол

В 2021 году на ремонт спортобъектов в Геленджике выделили около 7 млн рублей

В пресс-службе администрации Геленджика напомнили, что ранее глава города Алексей Богодистов поручил отремонтировать ряд спортобъектов в сжатые сроки, и рассказали, что уже удалось выполнить.

Так, на улице Грибоедова отремонтировали площадку около дома № 48. Там поставили новые ворота для футбола, баскетбольные кольца и щиты. Покрытие на площадке выполнено из резиновой крошки, нанесена разметка. К ограждению приварили конструкции, чтобы в зонах ворот смонтировать капроновую сетку, — это смягчит удары мячей во время тренировок.

В двух спортивных залах в спортшколе «Надежда», где дети занимаются танцевальным спортом и фитнес-аэробикой, заменили напольное покрытие. Общая площадь выполненных работ — 142 кв. метра. Чтобы покрытие выдерживало обувь с каблуками, рабочие постелили ламинат повышенной износостойкости. Кроме того, до конца года в спортшколе хотят выполнить фасадные работы.

В школе «Виктория» подходит к концу капитальный ремонт кровли — двускатная крыша практически готова, осталось уложить металлочерепицу. Аналогичные работы городские власти обещают провести и в другом комплексе школы, расположенном на улице Шевченко.