В Краснодаре из-за карточного долга устроили массовую драку

О массовой драке рассказали в инстаграме «ЖК Прованс Британия». Конфликт на видео сняли очевидцы. На кадрах видно толпу дерущихся людей, среди которых один мужчина с пистолетом.

По словам жителей, всё длилось около 15 минут. Кроме того, происходящее увидели дети, возвращавшиеся из школы. Школьников закрыли в магазине его сотрудники. Также пишут, что полиция приехала только через четыре часа.

В телеграм-канале «Туподар — Краснодар» написали, что всё произошло около 13:00:

«Драка была между строителями с применением огнестрела, что видно на видео, и с жестоким избиением возле детских площадок, где играют дети, и в тот самый момент, когда дети шли в школу или возвращались домой».