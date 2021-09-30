В Краснодаре из-за карточного долга устроили массовую драку

Краснодарский край

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В поселке Российском 29 сентября толпа мужчин из-за денег устроила драку

О массовой драке рассказали в инстаграме «ЖК Прованс Британия». Конфликт на видео сняли очевидцы. На кадрах видно толпу дерущихся людей, среди которых один мужчина с пистолетом.

По словам жителей, всё длилось около 15 минут. Кроме того, происходящее увидели дети, возвращавшиеся из школы. Школьников закрыли в магазине его сотрудники. Также пишут, что полиция приехала только через четыре часа.

В телеграм-канале «Туподар — Краснодар» написали, что всё произошло около 13:00:

«Драка была между строителями с применением огнестрела, что видно на видео, и с жестоким избиением возле детских площадок, где играют дети, и в тот самый момент, когда дети шли в школу или возвращались домой».

В пресс-службе УВД по Краснодару 30 сентября порталу Юга.ру рассказали, что драка произошла на улице Измаильской. Причиной конфликта стал карточный долг в размере 4 тыс. рублей.

Нескольких участников потасовки задержали и доставили в отдел полиции, где они написали объяснительные. Один мужчина попал в больницу с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения. В полиции проводят проверку.

Как писали Юга.ру, массовая потасовка со стрельбой произошла днем в Краснодаре в начале сентября. Тогда полицейским удалось задержать 33-летнего краснодарца и 44-летнего жителя Чечни.

Драки Краснодар Полиция Стрельба

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