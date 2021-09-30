В Сочи воздушный шар с людьми улетел в море

Краснодарский край

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Утром 30 сентября в парке Солохаул воздушный шар сорвался с троса и улетел с людьми в море

О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы сняли на видео, как воздушный шар низко пролетает над частным сектором, а затем опускается в акватории Черного моря у берега сочинского поселка Головинка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что шар сорвался около 8:30. Он приводнился в 100–150 метрах от берега моря напротив устья реки Шахе. К нему подошли рыбаки.

Шар отбуксировали на рыболовецкой шлюпке, а трех людей, находившихся в его корзине, эвакуировали. Никто не пострадал.

Подобный случай уже происходил в июне 2020 года. Тогда воздушный шар в Головинке унесло на 3 км от берега.

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