В Сочи воздушный шар с людьми улетел в море
Утром 30 сентября в парке Солохаул воздушный шар сорвался с троса и улетел с людьми в море
О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы сняли на видео, как воздушный шар низко пролетает над частным сектором, а затем опускается в акватории Черного моря у берега сочинского поселка Головинка.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что шар сорвался около 8:30. Он приводнился в 100–150 метрах от берега моря напротив устья реки Шахе. К нему подошли рыбаки.
Шар отбуксировали на рыболовецкой шлюпке, а трех людей, находившихся в его корзине, эвакуировали. Никто не пострадал.
Подобный случай уже происходил в июне 2020 года. Тогда воздушный шар в Головинке унесло на 3 км от берега.
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